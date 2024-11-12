В Барнауле в возрасте 82 лет скончался артист театра Георгий Асатиани
Театральный актёр Георгий Асатиани. Обложка © Молодёжный театр Алтая
В Барнауле в возрасте 82 лет умер театральный актёр Геогрий Асатиани. Об этом сообщили в пресс-службе молодёжного театра Алтая, где он исполнил более 100 ролей.
«Одиннадцатого ноября на 83-м году жизни ушёл из жизни артист нашего театра Георгий Асатиани. Ведущий мастер сцены, заслуженный артист РСФСР отдал Алтайскому государственному театру для детей и молодёжи более 40 лет», — сказано в публикации.
Родился Асатиани в Саратове, в семье народного СССР режиссёра-документалиста Георгия Ираклиевича Асатиани. К театральной службе он приобщился с 12 лет, участвовав в постановках Саратовского театра оперы и балеты имени Чернышевского «Кармен» и «Пиковая дама». Позже поступил в Театральное училище имени Слонова и совмещал учёбу с работой в Саратовском областном театре кукол.
В Алтайском ТЮЗе он выступал с 1968-го по 1976-й и вернулся на его сцену уже спустя два года — в 1978-м. В общей сложности Асатиани исполнил более 200 театральных ролей.
Накануне стало известно, что в возрасте 94 лет умер российский поэт и бард Дмитрий Сухарев. Одной из наиболее известных зрителю его работ стала песня «Александра», написанная для фильма «Москва слезам не верит». Также у Сухарева вышли несколько сборников со стихами: «Прекрасная волна», «Главные слова», «Ковчег» и прочие.