В Барнауле в возрасте 82 лет скончался артист театра Георгий Асатиани

В Барнауле в возрасте 82 лет умер театральный актёр Геогрий Асатиани. Об этом сообщили в пресс-службе молодёжного театра Алтая, где он исполнил более 100 ролей.

«Одиннадцатого ноября на 83-м году жизни ушёл из жизни артист нашего театра Георгий Асатиани. Ведущий мастер сцены, заслуженный артист РСФСР отдал Алтайскому государственному театру для детей и молодёжи более 40 лет», — сказано в публикации.

Родился Асатиани в Саратове, в семье народного СССР режиссёра-документалиста Георгия Ираклиевича Асатиани. К театральной службе он приобщился с 12 лет, участвовав в постановках Саратовского театра оперы и балеты имени Чернышевского «Кармен» и «Пиковая дама». Позже поступил в Театральное училище имени Слонова и совмещал учёбу с работой в Саратовском областном театре кукол.

В Алтайском ТЮЗе он выступал с 1968-го по 1976-й и вернулся на его сцену уже спустя два года — в 1978-м. В общей сложности Асатиани исполнил более 200 театральных ролей.