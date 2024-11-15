Скончалась старейший член императорской семьи Японии принцесса Юрико Микаса

Принцесса Юрико Микаса, старейшая представительница японской императорской семьи, скончалась утром 15 ноября в возрасте 101 года. Общественное телевидение NHK сообщило со ссылкой на Управление императорского двора, что принцесса ушла из жизни в 6:32 (1:32 мск) утра.

Юрико Микаса, вдова принца Такахито, младшего брата императора Сёва (Хирохито), была госпитализирована в марте этого года в Международную больницу Сент-Люк в Токио. Диагнозом послужили ишемический инсульт и аспирационная пневмония. Несмотря на успешное восстановление подвижности правой руки и стабилизацию дыхательной функции, врачи в августе зафиксировали лёгкие симптомы повторной пневмонии, и принцесса вновь прошла курс лечения в отделении интенсивной терапии.

В последние месяцы Юрико оставалась под наблюдением врачей в общей палате, но Управление императорского двора ранее в этом месяце сообщило о снижении её жизненных показателей.

Принцесса Юрико родилась в 1923 году и вышла замуж за принца Такахито в 1941 году, в союзе с которым они прожили 75 лет до его кончины в 2016 году. В июне 2024-го она отпраздновала свой 101-й день рождения, став старейшим членом японской императорской семьи в послевоенное время. После её кончины в императорской семье Японии остаются 16 человек, включая императора Нарухито и императора-отца Акихито.