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30 октября, 19:40

Китаянка стала «единорогом» и дожила до 107 лет

У 107-летней китаянки появилось новообразование в виде рога на лбу длиной 10 см

Китаянка вырастила у себя на лбу рог длиной 10 сантиметров. Фото © Douyin

Китаянка вырастила у себя на лбу рог длиной 10 сантиметров. Фото © Douyin

В китайской версии TikTok Douyin завирусилось видео со 107-летней старушкой по имени Чен, на голове которой появилось новообразование в виде рога, пишет New York Post. Доброкачественная опухоль длиной 10 сантиметров развивалась в течение нескольких лет. Пользователи соцсети предположили, что именно в нём скрывается секрет долголетия.

В Сети тут же прозвали нарост «рогом долголетия». Пожилая китаянка не намерена убирать его хирургическим путём, ведь опухоль безопасна. Однако врачи советовали Чен периодически наблюдаться в больнице для контроля ситуации. Предполагается, что рог вырос из-за длительного пребывания на солнце.

Ранее Life.ru рассказывал, что рог на голове вырос у индийского фермера после травмы. Медики полагают, что на мужчине могла сказаться солнечная радиация. Он принял решение удалить новообразование.

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Полина Никифорова
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