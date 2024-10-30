Китаянка стала «единорогом» и дожила до 107 лет

В китайской версии TikTok Douyin завирусилось видео со 107-летней старушкой по имени Чен, на голове которой появилось новообразование в виде рога, пишет New York Post. Доброкачественная опухоль длиной 10 сантиметров развивалась в течение нескольких лет. Пользователи соцсети предположили, что именно в нём скрывается секрет долголетия.

В Сети тут же прозвали нарост «рогом долголетия». Пожилая китаянка не намерена убирать его хирургическим путём, ведь опухоль безопасна. Однако врачи советовали Чен периодически наблюдаться в больнице для контроля ситуации. Предполагается, что рог вырос из-за длительного пребывания на солнце.