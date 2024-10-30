В канун Хэллоуина в Подмосковье спасли женщину с опухолью матки размером с тыкву

Врачи Московского областного онкологического диспансера спасли женщину с опухолью матки размером с тыкву. Как сообщили Life.ru в пресс-службе Минздрава Подмосковья, пациентка более 20 лет замечала увеличение живота, но к медикам не обращалась.

Как рассказала завотделением онкогинекологии № 4 Ирина Карьгина, 66-летняя жительница Подмосковья поступила в медучреждение с жалобами на боль в животе, тошноту и изжогу. Также женщина отмечала невозможность лежать на спине и проблемы с дыханием и мочеиспусканием. В ходе обследования у неё выявили крупную миому матки, которая соответствовала размерам средней тыквы — опухоль было решено немедленно удалять.

«В ходе операции мы удалили опухоль, которая достигла гигантских размеров – около 60 сантиметров в диаметре и весом 18 килограммов. Она сдавливала соседние органы и нарушала их функции», — отметила Карьгина.

Такую опухоль жительница Подмосковья вырастила за 20 лет. Фото © Сайт Минздрава Подмосковья

Стоит отметить, что без необходимой медпомощи пациентка могла погибнуть из-за осложнений.