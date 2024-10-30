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30 октября, 10:57

В канун Хэллоуина в Подмосковье спасли женщину с опухолью матки размером с тыкву

В Подмосковье врачи удалили женщине миому весом 18 кг

Врачи Московского областного онкологического диспансера спасли женщину с опухолью матки размером с тыкву. Как сообщили Life.ru в пресс-службе Минздрава Подмосковья, пациентка более 20 лет замечала увеличение живота, но к медикам не обращалась.

Как рассказала завотделением онкогинекологии № 4 Ирина Карьгина, 66-летняя жительница Подмосковья поступила в медучреждение с жалобами на боль в животе, тошноту и изжогу. Также женщина отмечала невозможность лежать на спине и проблемы с дыханием и мочеиспусканием. В ходе обследования у неё выявили крупную миому матки, которая соответствовала размерам средней тыквы — опухоль было решено немедленно удалять.

«В ходе операции мы удалили опухоль, которая достигла гигантских размеров – около 60 сантиметров в диаметре и весом 18 килограммов. Она сдавливала соседние органы и нарушала их функции», — отметила Карьгина.

Такую опухоль жительница Подмосковья вырастила за 20 лет. Фото © Сайт Минздрава Подмосковья

Такую опухоль жительница Подмосковья вырастила за 20 лет. Фото © Сайт Минздрава Подмосковья

Стоит отметить, что без необходимой медпомощи пациентка могла погибнуть из-за осложнений.

Зарайские хирурги удалили с плеча пациентки опухоль размером с мяч для пилатеса
Зарайские хирурги удалили с плеча пациентки опухоль размером с мяч для пилатеса

А ранее сообщалось, что врачи Московского областного онкологического диспансера спасли пациента с редкой опухолью — фибромиксомой ребра. Данный подвид заболевания состоит из разросшегося хряща и может переродиться в рак.

Обложка ©

Freepik

Наталья Демьянова
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