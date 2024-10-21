В Подмосковье онкологи впервые прооперировали пациента с редкой опухолью ребра

Врачи Московского областного онкологического диспансера спасли пациента с редкой опухолью — фибромиксомой ребра, которая состоит из разросшегося хряща и может переродиться в рак. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

52-летний пациент обратился с жалобами на боль в грудной клетке. Диагностика выявила у пациента редкую доброкачественную опухоль. Новообразование нашли благодаря случайности: ранее мужчина получил травму грудной клетки, а когда боль в области рёбер усилилась, он решил обратиться за помощью. Так в больнице обнаружили фибромиксому — само новообразование никак себя не проявляло.

Такая опухоль встречается крайне редко и требует хирургического вмешательства. Онкологи провели операцию с помощью щадящего метода — через 3 прокола. К счастью, опухоль оказалась доброкачественной, поэтому дальнейшее лечение пациенту не потребовалось. Сейчас мужчина уже вернулся к обычной жизни.

«В нашем учреждении мы впервые провели торакоскопическую операцию по удалению ребра с опухолью. <...> Мы предотвратили риск перерождения новообразования в рак», — поделился заведующий отделением торакальной онкологии №1 Сергей Тараров.