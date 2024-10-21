Реутовские врачи вернули мужчине возможность есть

Реутовские врачи спасли 62-летнего мужчину, который жаловался на сильную боль в животе и невозможность принимать пищу. Обследование выявило непроходимость 12-перстной кишки. Причина крылась в редком заболевании, при котором в кишечнике образуются кисты — небольшие полые образования, наполненные жидкостью. Именно они и перекрывали просвет кишки и создавали её непроходимость. Об этом Life.ru рассказали в Минздраве Московской области.

Пациент с дуоденальной кистозной дистрофией кишечника. Фото © Министерство здравоохранения Московской области

Пациента с дуоденальной кистозной дистрофией кишечника требовалось срочно прооперировать. Врачи удалили поражённую часть 12-перстной кишки и часть желудка, чтобы восстановить проходимости верхнего отдела желудочно-кишечного тракта.

«Повреждённые ткани восстановили с помощью импланта из тонкой кишки. Также восстановили целостность общего желчного протока», — рассказал заведующий хирургическим отделением Павел Кудрявцев.

Пациента уже выписали домой под амбулаторное наблюдение. Теперь он может вести обычный образ жизни с небольшим ограничением: питаться мужчине нужно дробно и не переедать.