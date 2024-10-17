В кишечник индуса попал таракан, выжил и устроил там проблемы
Indian Express: В Индии мужчина мучился от болей в животе из-за живого таракана
В Индии мужчина обратился в больницу с жалобами на расстройство желудка. Врачи обнаружили в кишечнике пациента живого таракана, сообщает издание Indian Express.
Мужчина три дня страдал от проблем с желудком. Они начались у него после покупки уличной еды на рынке. Врачи сделали пациенту эндоскопию, чтобы выяснить причины его состояния, и нашли живое насекомое внутри организма.
«Насекомое благополучно извлекли с помощью специального устройства. Это позволило удалить таракана и предотвратить возможные серьёзные осложнения», — подчеркнул врач Шубхам Ватся.
Эксперты считают, что таракан мог попасть в кишечник либо во время сна мужчины, либо во время употребления уличной еды на рынке.
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