В кишечник индуса попал таракан, выжил и устроил там проблемы

В Индии мужчина обратился в больницу с жалобами на расстройство желудка. Врачи обнаружили в кишечнике пациента живого таракана, сообщает издание Indian Express.

Мужчина три дня страдал от проблем с желудком. Они начались у него после покупки уличной еды на рынке. Врачи сделали пациенту эндоскопию, чтобы выяснить причины его состояния, и нашли живое насекомое внутри организма.

«Насекомое благополучно извлекли с помощью специального устройства. Это позволило удалить таракана и предотвратить возможные серьёзные осложнения», — подчеркнул врач Шубхам Ватся.

Эксперты считают, что таракан мог попасть в кишечник либо во время сна мужчины, либо во время употребления уличной еды на рынке.