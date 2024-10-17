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17 октября, 16:29

В кишечник индуса попал таракан, выжил и устроил там проблемы

Indian Express: В Индии мужчина мучился от болей в животе из-за живого таракана

В Индии мужчина обратился в больницу с жалобами на расстройство желудка. Врачи обнаружили в кишечнике пациента живого таракана, сообщает издание Indian Express.

Мужчина три дня страдал от проблем с желудком. Они начались у него после покупки уличной еды на рынке. Врачи сделали пациенту эндоскопию, чтобы выяснить причины его состояния, и нашли живое насекомое внутри организма.

«Насекомое благополучно извлекли с помощью специального устройства. Это позволило удалить таракана и предотвратить возможные серьёзные осложнения», — подчеркнул врач Шубхам Ватся.

Эксперты считают, что таракан мог попасть в кишечник либо во время сна мужчины, либо во время употребления уличной еды на рынке.

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А ранее Life.ru рассказывал, что врачи в Подмосковье спасли ребёнка, который стал плохо слышать из-за мухи в ухе. Как оказалось, девочка жаловался родителям, что плохо слышит, однако взрослые списывали её состояние на перенесённую простуду.

Обложка ©

Unsplash / matheus ferreira

Дарья Нарыкова
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