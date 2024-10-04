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4 октября, 11:01

В Якутии врачи вытащили из кишечника женщины застрявший картофель в мундире

Картошка, извлечённая из якутянки. Обложка © ЯСИА

Картошка, извлечённая из якутянки. Обложка © ЯСИА

Медики из якутской больницы спасли 38-летнюю женщину, которая проглотила целую картофелину и получила кишечную непроходимость. Об этом инциденте сообщает региональное издание ЯСИА.

По словам хирурга Ильи Оконешникова, дамочка поступила в больницу с жалобами на острые боли и вздутие живота. Она даже не подозревала, что именно могло стать причиной неприятного состояния. Сначала медики посчитали, что у пациентки — спаечная кишечная непроходимость в результате образования грубых рубцовых сращений.

«В ходе операции выяснилось, что в тонком кишечнике застряла картошка в мундире. Просвет был закупорен, картофель оказался очень плотным и даже не успел перевариться», — рассказал медик.

Женщину прооперировали, уже на следующий день она встала на ноги. Сейчас пациентка готовится к выписке.

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Недавно ветврачам из Зеленограда удалось спасти собаку, пострадавшую от укуса гадюки. Змея напала на 3,5-килограммового метиса йорка Челси во время отдыха семьи в деревне под Тверью. Местные медики не смогли помочь любимцу и тогда семья поехала в Зеленоград.

Николай Рюмин
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