В Якутии врачи вытащили из кишечника женщины застрявший картофель в мундире

Медики из якутской больницы спасли 38-летнюю женщину, которая проглотила целую картофелину и получила кишечную непроходимость. Об этом инциденте сообщает региональное издание ЯСИА.

По словам хирурга Ильи Оконешникова, дамочка поступила в больницу с жалобами на острые боли и вздутие живота. Она даже не подозревала, что именно могло стать причиной неприятного состояния. Сначала медики посчитали, что у пациентки — спаечная кишечная непроходимость в результате образования грубых рубцовых сращений.

«В ходе операции выяснилось, что в тонком кишечнике застряла картошка в мундире. Просвет был закупорен, картофель оказался очень плотным и даже не успел перевариться», — рассказал медик.

Женщину прооперировали, уже на следующий день она встала на ноги. Сейчас пациентка готовится к выписке.