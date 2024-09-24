Не вставала и с трудом дышала: Столичные ветеринары спасли йорка Челси, укушенного змеёй
В Москве ветеринары спасли собаку с тяжёлыми осложнениями после укуса гадюки
Собака, которую укусила змея в Москве. Обложка © ГБУ «Мосветобъединение» / «Москва 24»
Ветеринарам из Зеленограда удалось спасти собаку, тяжело пострадавшую после нападения гадюки. Змея укусила 3,5-килограммового метиса йорка Челси во время отдыха семьи в деревне в Тверской области. Обращение в местную ветклинику не дало результатов — питомцу становилось только хуже.
Через пять дней семья вернулась домой и отвезла Челси в Зеленоградскую государственную ветклинику. К тому моменту собака уже не могла вставать и тяжело дышала, у неё упали температура и давление, начались рвота и понос с кровью, сообщает «Москва 24». Специалистам пришлось проводить срочные исследования и корректировать лечение.
«У собаки была полная атония ЖКТ (неподвижность желудка и кишечника) и самое опасное — признаки начала панкреонекроза. Кроме того, у неё возникли и другие осложнения: острая почечная недостаточность, гепатопатия, энтероколит», — уточнили в столичной госветслужбе.
Тем не менее, ветеринары смогли поставить йорка Челси на ноги, а точнее на лапки. Суммарно на лечение пёсика ушло около месяца, теперь питомцу предстоит домашняя реабилитация. Однако, признаются врачи, его уже не узнать: на последнем приёме собака вела себя бодро и виляла хвостиком.
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