Не вставала и с трудом дышала: Столичные ветеринары спасли йорка Челси, укушенного змеёй

Ветеринарам из Зеленограда удалось спасти собаку, тяжело пострадавшую после нападения гадюки. Змея укусила 3,5-килограммового метиса йорка Челси во время отдыха семьи в деревне в Тверской области. Обращение в местную ветклинику не дало результатов — питомцу становилось только хуже.

Через пять дней семья вернулась домой и отвезла Челси в Зеленоградскую государственную ветклинику. К тому моменту собака уже не могла вставать и тяжело дышала, у неё упали температура и давление, начались рвота и понос с кровью, сообщает «Москва 24». Специалистам пришлось проводить срочные исследования и корректировать лечение.

«У собаки была полная атония ЖКТ (неподвижность желудка и кишечника) и самое опасное — признаки начала панкреонекроза. Кроме того, у неё возникли и другие осложнения: острая почечная недостаточность, гепатопатия, энтероколит», — уточнили в столичной госветслужбе.