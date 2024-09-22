Мастер, Винни и Мальвина: Названы самые популярные литературные клички для собак

Владельцы собак в России чаще всего называют своих питомцев Мастером, в честь персонажа из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Эту кличку получили 776 собак, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью агентству городских новостей «Москва».

На втором месте оказалась кличка плюшевого мишки Винни, как у героя Алана Милна, которую дали 772 питомцам. Третью позицию занимает Мальвина. Так назвали 630 четвероногих.