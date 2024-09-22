Мастер, Винни и Мальвина: Названы самые популярные литературные клички для собак
Кинолог Голубев: Россияне чаще всего называют своих собак Мастером и Винни
Владельцы собак в России чаще всего называют своих питомцев Мастером, в честь персонажа из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Эту кличку получили 776 собак, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью агентству городских новостей «Москва».
На втором месте оказалась кличка плюшевого мишки Винни, как у героя Алана Милна, которую дали 772 питомцам. Третью позицию занимает Мальвина. Так назвали 630 четвероногих.
В десятку лидеров также вошли имена Холмс, Гамлет, Пух, Маргарита, Бендер, Пуаро и Онегин. Кроме того, россияне всё чаще называют своих животных именами персонажей из «Игры престолов», «Ведьмака» и фильмов о Гарри Поттере.
Ранее ветеринар рассказала, что среди владельцев собак набирает популярность новый тренд — они устанавливают своим питомцам брекет-системы. Это нужно для того, чтобы исправить питомцу прикус. В частности, эта модная тенденция охватила Москву. Однако иногда менее дискомфортным для животного способом станет удаление зуба.
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