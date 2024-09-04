«Бесполезно и опасно»: Москвичи начали массово ставить брекеты своим собакам

Москвичи стали чаще обращаться в ветеринарные клиники для установки брекетов для своих собак. Специалисты просят остановить этот «модный тренд», так как эта процедура не только бесполезна, но и опасна, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Брекеты у собак. Коллаж © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Главный врач одной из московских ветклиник Анастасия Затушевская рассказала телеграм-каналу, что хозяева обращаются за этой услугой, чтобы исправить прикус питомцам для участия в выставках. За это москвичам нужно выложить около 50-60 тысяч рублей. По словам медика, услуга не приносит пользы животным, так как неправильный прикус не доставляет им дискомфорт. Эксперт отметила, что в случае патологии собаке проще подпилить зуб или вообще его удалить.

Затушевская дополнила, что животное может любым способом пытаться избавиться от инородного предмета. Также питомца лучше изолировать от игр с сородичами и любыми игрушками. По словам врача, за этим довольно трудно проследить, поэтому эффект от ношения брекетов может сойти на нет. Также для животных опасен наркоз, который проводится каждый раз во время осмотров. Без этого ветеринары не смогут добраться до зубов питомцев. Медик подчеркнула, что наркоз опасен для животных со слабой сердечно-сосудистой системой вплоть до летального исхода.