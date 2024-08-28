Российские учёные придумали «‎эликсир молодости» для кошек

Специалисты из Ижевской государственной медакадемии (ИГМА) изобрели единственную в своём роде добавку для кошачьего корма, которая способна затормозить процессы старения животного. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».

Авторы исследования провели испытания, подчеркнув, что ни одно животное не пострадало в процессе. У кошек брали кровь на анализ, чтобы оценить белковые показатели, отвечающие за процессы увядания. Сам препарат запатентовали. По словам сотрудника лаборатории кафедры патологической физиологии и иммунологии ИГМА Владимира Протопопова, первых результатов использования пришлось ждать всего три месяца.

«Уже через три месяца мы видим результат, который связан с увеличением белков, связанными с увеличением продолжительности жизни и уменьшением признаков, молекулярных маркеров, которые связаны со старением», — говорит учёный.

Кошачий состав испытательной группы был взят из городского приюта, а некоторых «усатых ‎добровольцев» взяли с улицы. Поначалу животные были больными и вялыми, но употребление корма с «омолаживающей» добавкой вернуло их в чувство, звери стали лучше себя чувствовать.