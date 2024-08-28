Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 08:36

Российские учёные придумали «‎эликсир молодости» для кошек

Учёные из РФ придумали для кошек добавку к пище, замедляющую старение

Бенгальская кошка в очках. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Svetlana Rey

Бенгальская кошка в очках. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Svetlana Rey

Специалисты из Ижевской государственной медакадемии (ИГМА) изобрели единственную в своём роде добавку для кошачьего корма, которая способна затормозить процессы старения животного. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».

Авторы исследования провели испытания, подчеркнув, что ни одно животное не пострадало в процессе. У кошек брали кровь на анализ, чтобы оценить белковые показатели, отвечающие за процессы увядания. Сам препарат запатентовали. По словам сотрудника лаборатории кафедры патологической физиологии и иммунологии ИГМА Владимира Протопопова, первых результатов использования пришлось ждать всего три месяца.

«Уже через три месяца мы видим результат, который связан с увеличением белков, связанными с увеличением продолжительности жизни и уменьшением признаков, молекулярных маркеров, которые связаны со старением», — говорит учёный.

Кошачий состав испытательной группы был взят из городского приюта, а некоторых «усатых ‎добровольцев» взяли с улицы. Поначалу животные были больными и вялыми, но употребление корма с «омолаживающей» добавкой вернуло их в чувство, звери стали лучше себя чувствовать.

«Женщина-кошка» из Швейцарии показала себя до пластики, и это фото разобьёт вам сердце
«Женщина-кошка» из Швейцарии показала себя до пластики, и это фото разобьёт вам сердце

Теперь кошки смогут быть ещё старше, опытнее и умнее. Возможно, когда-нибудь они ещё и по дому начнут помогать своим хозяевам. Ранее Life.ru в своём материале рассказал о семи самых умных породах кошек. К примеру, бенгала можно легко научить приносить игрушки, как собаку.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Животные
  • Наука
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров