«Женщина-кошка» из Швейцарии показала себя до пластики, и это фото разобьёт вам сердце Жертва пластической хирургии Джослин Вильденштейн опубликовала своё фото из 90-х 27 августа, 14:35 Джослин Вильденштейн. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jocelynewildenstein

Светская львица из Швейцарии Джослин Вильденштейн, ставшая популярной после огромного количества пластических операций на лице и прозванная «женщина-кошка», показала в соцсети свою фотографию до хирургических вмешательств. При этом она по-прежнему отрицает, что ложилась под нож хирурга, а все изменения внешности называет результатом преклонного возраста.

Джослин Вильденштейн в молодости. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jocelynewildenstein

84-летняя Вильденштейн получила огромное состояние после развода с миллиардером, с которым прожила в браке почти 20 лет. Она всегда позиционировала себя как любительницу роскошной жизни и признавалась, что боится старости. На днях светская львица опубликовала снимок из 90-ых, на котором она держит на руках свою маленькую дочь Диану.

Пользователи Сети восхитились естественной красотой женщины и осыпали её комплиментами. По словам большинства, пластические операции испортили внешность Джослин. Поклонники призвали её остановиться в своём стремлении достичь идеала.

Ранее сообщалось, что 68-летняя мама Виктории Бони подала иск на пластического хирурга Максима Иванчука, после операции у которого она перестала двигать шеей. В ОАЭ врач якобы владел клиникой и брал за операции от 20 до 250 тысяч евро. К слову, медиком в арабской стране он стал работать сразу после окончания института на Украине.

Авторы Татьяна Миссуми