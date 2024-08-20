Мать Виктории Бони перестала двигать шеей после пластики, сделанной в ОАЭ
Мать Виктории Бони подала иск на хирурга Иванчука после неудачной пластики в ОАЭ
Последствия операции в ОАЭ. Обложка © Telegram / Mash
68-летняя мама Виктории Бони подала иск на пластического хирурга Максима Иванчука, после операции у которого она перестала двигать шеей. Об инциденте сообщил Mash.
По данным телеграм-канала, лечь под нож хирурга женщине предложила звёздная дочь. Боня уже делала операцию у знаменитого в ОАЭ врача, поэтому Галина Ивановна тоже решила омолодиться у него. В эмиратах пластический хирург якобы владел клиникой и брал за операции от 20 до 250 тысяч евро. К слову, медиком в арабской стране он стал работать сразу после окончания института на Украине. 68-летней женщине сделали липосакцию подбородка, подтяжку кожи лица и блефаропластику, но вместо молодости женщину ждали жуткие шрамы, невозможность двигать шеей и некроз.
Семья знаменитой телеведущей пошла к другим врачам. Эксперты в ОАЭ заключили, что для восстановления понадобится пересадка кожи. Иванчук предложил всё бесплатно переделать, но Боня отступать не захотела. Юристы оценили ущерб в 195 миллионов рублей.
Позже выяснилось, что врач мог работать без лицензии хирурга, поэтому адвокат направила запросы ему и в госорганы Эмиратов. Если доктор не предоставит документы, ему и его ассистенту грозит уголовное дело и лишение права заниматься медицинской деятельностью пожизненно.
Виктория Боня сама не раз делала пластические операции. Последнюю проводили хирурги из США за множество миллионов. Тогда блогерша влетела в крупный скандал и чуть не оказалась на скамье подсудимых. Результат операции она решила показать закрытом телеграм-канале за деньги. С каждого пользователя блогерша брала 1,3 тысячи рублей. Но телеведущая в итоге лицо не показала, а предложила подписчиков подождать ещё немного. Все обвинения в мошенничестве она отвергла, сказав, что условия оговорила фанатам заранее. Недавно врач дерматовенеролог-косметолог Ксения Абрамова оценила шею 44-летней Виктории Бони после нападок хейтеров.