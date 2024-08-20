Мать Виктории Бони перестала двигать шеей после пластики, сделанной в ОАЭ

68-летняя мама Виктории Бони подала иск на пластического хирурга Максима Иванчука, после операции у которого она перестала двигать шеей. Об инциденте сообщил Mash.

По данным телеграм-канала, лечь под нож хирурга женщине предложила звёздная дочь. Боня уже делала операцию у знаменитого в ОАЭ врача, поэтому Галина Ивановна тоже решила омолодиться у него. В эмиратах пластический хирург якобы владел клиникой и брал за операции от 20 до 250 тысяч евро. К слову, медиком в арабской стране он стал работать сразу после окончания института на Украине. 68-летней женщине сделали липосакцию подбородка, подтяжку кожи лица и блефаропластику, но вместо молодости женщину ждали жуткие шрамы, невозможность двигать шеей и некроз.

Семья знаменитой телеведущей пошла к другим врачам. Эксперты в ОАЭ заключили, что для восстановления понадобится пересадка кожи. Иванчук предложил всё бесплатно переделать, но Боня отступать не захотела. Юристы оценили ущерб в 195 миллионов рублей.

Позже выяснилось, что врач мог работать без лицензии хирурга, поэтому адвокат направила запросы ему и в госорганы Эмиратов. Если доктор не предоставит документы, ему и его ассистенту грозит уголовное дело и лишение права заниматься медицинской деятельностью пожизненно.