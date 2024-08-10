Врач назвала выдающие возраст "коварные" части тела после хейта Бони из-за "дряблой" шеи

Врач дерматовенеролог-косметолог Ксения Абрамова оценила шею 44-летней Виктории Бони после нападок хейтеров. Некоторые пользователи Интернета отметили, что светская львица зря делала дорогую пластическую операцию у американского доктора Као. В одном из недавних прямых эфиров возраст ведущей якобы предательски выдала "старая шея".

Взглянув на преображение знаменитости, косметолог отметила, что та выглядит хорошо. Специалист не обнаружила никаких признаков старения на шее у звезды.

"Её операция прошла успешно, а результат — великолепен. Да и шея, стоит отметить, находится в прекрасном состоянии. Как участники эфира вообще заметили её "старость" — та ещё загадка", — заявила косметолог в беседе с порталом "Страсти".

При этом медик заявила, что шея действительно может выдать возраст женщины. К другим "коварным" частям тела она отнесла глаза, живот, локти, внутреннюю сторону бёдер и кисти рук. Чтобы избежать преждевременного старения и сохранить молодость на долгие годы, необходимо пользоваться услугами косметолога и вместе со специалистом в индивидуальном порядке решать проблему.