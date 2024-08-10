Врач назвала выдающие возраст "коварные" части тела после хейта Бони из-за "дряблой" шеи
Косметолог Абрамова: Нападки на Боню из-за "дряблой" шеи необоснованны
Виктория Боня. Фото © Telegram / v_bonya
Врач дерматовенеролог-косметолог Ксения Абрамова оценила шею 44-летней Виктории Бони после нападок хейтеров. Некоторые пользователи Интернета отметили, что светская львица зря делала дорогую пластическую операцию у американского доктора Као. В одном из недавних прямых эфиров возраст ведущей якобы предательски выдала "старая шея".
Взглянув на преображение знаменитости, косметолог отметила, что та выглядит хорошо. Специалист не обнаружила никаких признаков старения на шее у звезды.
"Её операция прошла успешно, а результат — великолепен. Да и шея, стоит отметить, находится в прекрасном состоянии. Как участники эфира вообще заметили её "старость" — та ещё загадка", — заявила косметолог в беседе с порталом "Страсти".
При этом медик заявила, что шея действительно может выдать возраст женщины. К другим "коварным" частям тела она отнесла глаза, живот, локти, внутреннюю сторону бёдер и кисти рук. Чтобы избежать преждевременного старения и сохранить молодость на долгие годы, необходимо пользоваться услугами косметолога и вместе со специалистом в индивидуальном порядке решать проблему.
Стоит отметить, что это не первые нападки на Викторию Боню со стороны злобных комментаторов. Звезда часто находится в центре скандалов. Так, например, недавно она попала под шквал критики за лечение кошки "шаманскими каплями". Блогершу призвали не заниматься лечением питомца без назначений ветеринарного врача, ведь человеческие препараты могут пагубно повлиять на здоровье животных.