"Что тебе ещё надо?" Раздражённая Салтыкова пришла на интервью к Боне и закатила скандал

Певица Ирина Салтыкова пришла на шоу Виктории Бони "Злые языки", но не захотела отвечать на вопросы ведущих, поскандалила, поговорила по телефону и уехала домой. Запись интервью вышла на канале проекта в Rutube.

На все вопросы артистка отвечала односложно либо вовсе говорила, что ей плевать. Во время съёмки Салтыкова спокойно болтала по телефону и рассылала воздушные поцелуи. К концу передачи ведущие поняли, что материала не хватит на полноценный выпуск, но после просьбы подробнее говорить по теме Салтыкова пригрозила покинуть студию.

Когда на интервью речь зашла о борьбе певицы с раком, Салтыкова вновь решила не углубляться в детали. Терпению певицы пришёл конец, и она заявила, что "уже восемь часов". В ответ её поддела Боня: "То не хочу, всё не то". Однако Салтыкова была настроена твёрдо: "Если я раздражена, то уже бесполезно! Что тебе ещё надо?"

Уровень популярности 58-летней Ирины Салтыковой давно находится не на таком высоком уровне, как в 90-е годы. Так, в 2023 году она выступала со своими песнями в финале Всероссийского чемпионата "Лучший сантехник. Кубок России" в Челябинске.