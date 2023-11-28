Салтыкова спела для сантехников в Челябинске

Поп-звезда 90-х Ирина Салтыкова появилась на сцене в финале Всероссийского чемпионата "Лучший сантехник. Кубок России", который состоялся на прошлой неделе в Челябинске. Подробности опубликовала пресс-служба мероприятия.

На сцене Салтыкова в розовом платье порадовала участников чемпионата своими главными хитами и вручила призы победителям и призёрам. На мероприятии собрались десять команд из настоящих профессионалов своего дела. Победителями конкурса оказалась команда из Нижнего Новгорода, ей вручили приз — 500 тысяч рублей. Второе место заняли сантехники из подмосковного Ступино (300 тысяч рублей), а почётное третье — специалисты из Воронежа (200 тысяч рублей).