Салтыкова спела для сантехников в Челябинске
Звезда 90-х Ирина Салтыкова спела хиты для лучших сантехников РФ в Челябинске
Салтыкова на Всероссийском чемпионате сантехников в Челябинске. Обложка © VK / "Лучший сантехник. Кубок России"
Поп-звезда 90-х Ирина Салтыкова появилась на сцене в финале Всероссийского чемпионата "Лучший сантехник. Кубок России", который состоялся на прошлой неделе в Челябинске. Подробности опубликовала пресс-служба мероприятия.
На сцене Салтыкова в розовом платье порадовала участников чемпионата своими главными хитами и вручила призы победителям и призёрам. На мероприятии собрались десять команд из настоящих профессионалов своего дела. Победителями конкурса оказалась команда из Нижнего Новгорода, ей вручили приз — 500 тысяч рублей. Второе место заняли сантехники из подмосковного Ступино (300 тысяч рублей), а почётное третье — специалисты из Воронежа (200 тысяч рублей).
Ранее Лайф сообщал, что пропавшая с радаров юмористка Клара Новикова после долгого перерыва дала сольник в Москве. В ходе концерта артистка периодически говорила на украинском языке, а в какой-то момент на одном из изображений за её спиной мелькнул сине-жёлтый флаг. Сама Новикова заявила, что это получилось не специально.