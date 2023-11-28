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28 ноября, 18:41

Салтыкова спела для сантехников в Челябинске

Звезда 90-х Ирина Салтыкова спела хиты для лучших сантехников РФ в Челябинске

<p>Салтыкова на Всероссийском чемпионате сантехников в Челябинске. Обложка © VK /<a href="https://vk.com/santehmanrussia?z=photo-213304650_457239270/album-213304650_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Лучший сантехник. Кубок России"</a></p>

Салтыкова на Всероссийском чемпионате сантехников в Челябинске. Обложка © VK / "Лучший сантехник. Кубок России"

Поп-звезда 90-х Ирина Салтыкова появилась на сцене в финале Всероссийского чемпионата "Лучший сантехник. Кубок России", который состоялся на прошлой неделе в Челябинске. Подробности опубликовала пресс-служба мероприятия.

На сцене Салтыкова в розовом платье порадовала участников чемпионата своими главными хитами и вручила призы победителям и призёрам. На мероприятии собрались десять команд из настоящих профессионалов своего дела. Победителями конкурса оказалась команда из Нижнего Новгорода, ей вручили приз — 500 тысяч рублей. Второе место заняли сантехники из подмосковного Ступино (300 тысяч рублей), а почётное третье — специалисты из Воронежа (200 тысяч рублей).

Ранее Лайф сообщал, что пропавшая с радаров юмористка Клара Новикова после долгого перерыва дала сольник в Москве. В ходе концерта артистка периодически говорила на украинском языке, а в какой-то момент на одном из изображений за её спиной мелькнул сине-жёлтый флаг. Сама Новикова заявила, что это получилось не специально.

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Наталья Исакова
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