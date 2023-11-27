Пропавшая с радаров Клара Новикова дала сольник в Москве на фоне флага Украины

Пропавшая с радаров российская актриса и юмористка Клара Новикова после долгого перерыва дала сольный концерт в московском зале "Мюзик-холла". Во время выступления 76-летняя звезда шоу "Аншлаг" с гордостью заявила, что родилась в Киеве, и призналась, что очень тяжело переживает события, которые сегодня разворачиваются на её родине.

В ходе концерта артистка периодически говорила на украинском языке, а в какой-то момент на одном из изображений за её спиной мелькнул сине-жёлтый флаг. После этого в соцсетях стали активно обсуждать случившееся. Позже сама Новикова заявила, что ничего не знала об украинском флаге за спиной. По словам артистки, она показывала фотографии своей любимой улицы в Киеве и слайд с флагом ей попросту могли специально подсунуть.

Клара Новикова выступает на концерте в Москве на фоне флага Украины. Фото © Сайт MK.ru.

"Никакого флага Украины я не показывала. У меня такого нет в концерте! <...> Там были фотографии моей любимой улицы в Киеве! Я жила в Киеве, закончила там школу, поступила в училище. Там похоронены родители. Там живут мои подруги! Я же не могу отречься от своего детства", — приводит слова Новиковой сайт MK.ru.

При этом артистка отметила, что уже 50 лет живёт в Москве. По её словам, она очень благодарна России за возможность состояться здесь.