"Пусть на себе экспериментирует": Боню разгромили за лечение кошки "шаманскими" каплями

Ведущий инспектор Московского общества защиты животных Наталья Базаркина в беседе с Life.ru разгромила блогершу Викторию Боню за то, что она капает своей кошке "шаманские" капли в глаза, чтобы та якобы не ослепла. В соцсетях экс-звезда "Дома-2" утверждает, что сама ими пользуется. Единственный минус, по словам Бони, капли сильно жгут.

Боня "лечит" свою кошку от слепоты "шаманскими" каплями. Видео © Telegram / Виктория Боня

Зоозащитница призвала Боню не заниматься лечением питомца без назначений ветеринарного врача, ведь человеческие препараты могут пагубно повлиять на здоровье животных. По словам Базаркиной, состояние кошки рискует запросто усугубиться. И какие именно побочки от применения "шаманских" капель грозят пушистику, сейчас предсказать довольно трудно.

"Пусть она экспериментирует на себе. Ведь организм животного и человека, они всё-таки отличаются. <...> Этой дуре Боне кажется, что её кошке хорошо, а на самом деле у животного может случиться аллергическая реакция", — резюмировала Базаркина.