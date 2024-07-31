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31 июля, 14:54

"Пусть на себе экспериментирует": Боню разгромили за лечение кошки "шаманскими" каплями

Зоозащитница Базаркина раскритиковала Боню за лечение кошки "шаманскими" каплями

Боня со своей кошкой, которую она лечит "шаманскими" каплями. Обложка © Telegram / Виктория Боня

Боня со своей кошкой, которую она лечит "шаманскими" каплями. Обложка © Telegram / Виктория Боня

Ведущий инспектор Московского общества защиты животных Наталья Базаркина в беседе с Life.ru разгромила блогершу Викторию Боню за то, что она капает своей кошке "шаманские" капли в глаза, чтобы та якобы не ослепла. В соцсетях экс-звезда "Дома-2" утверждает, что сама ими пользуется. Единственный минус, по словам Бони, капли сильно жгут.

Боня "лечит" свою кошку от слепоты "шаманскими" каплями. Видео © Telegram / Виктория Боня

Зоозащитница призвала Боню не заниматься лечением питомца без назначений ветеринарного врача, ведь человеческие препараты могут пагубно повлиять на здоровье животных. По словам Базаркиной, состояние кошки рискует запросто усугубиться. И какие именно побочки от применения "шаманских" капель грозят пушистику, сейчас предсказать довольно трудно.

"Пусть она экспериментирует на себе. Ведь организм животного и человека, они всё-таки отличаются. <...> Этой дуре Боне кажется, что её кошке хорошо, а на самом деле у животного может случиться аллергическая реакция", — резюмировала Базаркина.

Ранее Виктория Боня в своём шоу "Злые языки" рассказывала, что её мать пять раз виделась с Майклом Джексоном после его официальной смерти. Встречи происходили на территории Монако, а поп-король появлялся в инвалидной коляске и в окружении охраны.

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Ольга Годуненко
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