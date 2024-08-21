Ветеринар назвал шокирующие последствия дрессировки собак в электроошейнике Ветеринар Руденко: Дрессировка в электроошейнике станет психотравмой для собаки 21 августа, 11:37 Дрессировка собаки. Обложка © freepik

Дрессировать собаку при помощи электроошейника недопустимо, так как животное будет выполнять требования хозяина только из страха перед ним, а в худшем случае питомец заработает психологическую травму. Об этом Life.ru рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета Росбиотех Андрей Руденко, комментируя предложение депутатов Госдумы запретить такие ошейники.

Дрессура с использованием электроошейников основана на страхе и боли, что противоречит принципам этичного обращения с животными. Такие методы не только не эффективны в долгосрочной перспективе, но и могут привести к серьёзным психологическим травмам у собак, вызвав агрессию и непредсказуемое поведение. Андрей Руденко Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета Росбиотех

Эксперт призвал владельцев собак обращаться за помощью к профессиональным кинологам. Специалисты используют методы положительного подкрепления желаемого поведения собаки, позволяющие выстроить с животным доверительные отношения и научить его необходимым навыкам. По его мнению, нужно проводить активную информационную кампанию о преимуществах гуманных методов дрессировки, а также продумать систему контроля за исполнением закона.

Ранее директор фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова заявила, что владельцы не должны оставлять своих питомцев без присмотра у магазинов и ресторанов. Это не только увеличивает риск кражи четвероногого, но и является для него большим стрессом, пояснила она.