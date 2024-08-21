У собачки не боли: В Госдуме требуют законодательно запретить электрические ошейники для дрессировки "Новые люди" просят правительство ограничить оборот электрических ошейников в РФ 21 августа, 05:00 Электрический ошейник для дрессировки собаки сегодня можно купить на любом маркетплейсе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kseniia Kolesnikova

В России в свободной продаже находятся электрошоковые ошейники, которые используются для дрессировки и коррекции поведения животных. Во многих других государствах такие устройства запрещены. И наша страна должна дополнить их список, уверены в партии "Новые люди". Депутат Госдумы Георгий Арапов направил письмо вице-премьеру Дмитрию Патрушеву (есть в распоряжении Life.ru), в котором предложил рассмотреть возможность ограничения оборота электрических ошейников в Российской Федерации на законодательном уровне.

"Согласно основным принципам обращения с животными, закреплённым в статье 4 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-Ф3 "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", обращение с животными основывается в том числе на таких нравственных принципах и принципах гуманности, как отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания, и воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным. Полагаю, что использование электрошоковых ошейников нарушает принципы законодательства Российской Федерации об ответственном обращении с животными, причиняя животным психические и физические страдания при их использовании". Пояснил в своём письме депутат.

Авторы инициативы рассказали в беседе с Life.ru, что во время проведения "Зоофеста" в Вологде к активистам прибилась собака, которая находилась на самовыгуле. Было непонятно, домашняя она или бездомная. Но всех обеспокоил ошейник, который ограничивал лай животного с помощью электричества: собака не издавала звуков, потому что ошейник причинял ей дискомфорт. Организаторы акции, разумеется, освободили животное от электрической удавки. Но проблема в том, что "строгачи" (электронные, ультразвуковые и спрей-ошейники) свободно продаются в интернет-магазинах.

Ошейники для дрессировки собак — электронные, строгие, ультразвуковые: маркетплейсы буквально переполнены таким товаром. Скриншот © Life.ru / Wildberries

"Вдумайтесь: любой человек, который не знает, как обращаться с подобной амуницией, может спокойно приобрести её и самостоятельно использовать, что, конечно, только навредит животному. Активисты, сторонники и эксперты зоозащитного движения "Мы в ответе за них", а также гуманные кинологи и зоопсихологи категорически против жестоких методов воспитания. Именно поэтому мы призываем императивно запретить продажу любой амуниции, причиняющей вред здоровью животного", — рассказала Life.ru руководитель зоозащитного проекта "Мы в ответе за них" Мария Гусарова.

А ранее в России предложили посвятить домашним животным раздел на "Госуслугах". Депутаты обратились к министру цифрового развития, связей и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с просьбой рассмотреть возможность дополнить единый портал "Госуслуги" новым разделом, посвящённым содержанию домашних питомцев, где будет, в частности, возможность записи через портал в ветеринарную клинику или поиск проверенной кинологической службы, особенно если собака входит в перечень опасных пород.