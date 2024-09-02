Зумеры массово уродуют свои лица дешёвыми «наборами пирсеров» с маркетплейсов

Дети массово уродуют свои лица наборами для пирсинга с маркетплейсов. Из-за тупых и грязных игл они получают загноение и аллергию на материал, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Набор для пирсинга с маркетплейса. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

За счёт низкой цены (около 150 рублей) такие наборы начали массово скупать школьники. В комплект входят сами украшения и игла для прокалывания. Однако судя по отзывам, иногда игла приходит погнутой и тупой, но это юных пирсеров не останавливает.

Из-за качества иглы у многих покупателей во время процедуры она застревает и кожу приходится прокалывать несколько раз. При этом продавец в карточке написал, что заточка инструмента «инновационная». Вопросы имеются и к стерильности набора: он приходит в обычном зип-пакете.

Набор для пирсинга с маркетплейса. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Эксплуатация подобных необработанных инструментов в домашних условиях может привести к заражению крови. Также есть риски задеть сосудистую систему. Украшение при неправильной установке может мигрировать, вызвав сильное воспаление и осложнения в виде отёка, нарушения дыхания и дикции.

Отзыв на набор для пирсинга с маркетплейса. Фото © SHOT ПРОВЕРКА