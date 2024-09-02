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2 сентября, 18:00

Зумеры массово уродуют свои лица дешёвыми «наборами пирсеров» с маркетплейсов

SHOT ПРОВЕРКА: У детей стали популярны опасные наборы для пирсинга с Wildberries

Дети массово уродуют свои лица наборами для пирсинга с маркетплейсов. Из-за тупых и грязных игл они получают загноение и аллергию на материал, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Набор для пирсинга с маркетплейса. Фото ©  SHOT ПРОВЕРКА

Набор для пирсинга с маркетплейса. Фото ©  SHOT ПРОВЕРКА

За счёт низкой цены (около 150 рублей) такие наборы начали массово скупать школьники. В комплект входят сами украшения и игла для прокалывания. Однако судя по отзывам, иногда игла приходит погнутой и тупой, но это юных пирсеров не останавливает.

Из-за качества иглы у многих покупателей во время процедуры она застревает и кожу приходится прокалывать несколько раз. При этом продавец в карточке написал, что заточка инструмента «инновационная». Вопросы имеются и к стерильности набора: он приходит в обычном зип-пакете.

Набор для пирсинга с маркетплейса. Фото ©  SHOT ПРОВЕРКА

Набор для пирсинга с маркетплейса. Фото ©  SHOT ПРОВЕРКА

Эксплуатация подобных необработанных инструментов в домашних условиях может привести к заражению крови. Также есть риски задеть сосудистую систему. Украшение при неправильной установке может мигрировать, вызвав сильное воспаление и осложнения в виде отёка, нарушения дыхания и дикции.

Отзыв на набор для пирсинга с маркетплейса. Фото ©  SHOT ПРОВЕРКА

Отзыв на набор для пирсинга с маркетплейса. Фото ©  SHOT ПРОВЕРКА

Брекеты, ботокс и домашние пломбы: какая опасная для здоровья дрянь продаётся на маркетплейсах
Брекеты, ботокс и домашние пломбы: какая опасная для здоровья дрянь продаётся на маркетплейсах

Ранее Life.ru сообщал, что среди зумеров стали популярны брекеты с маркетплейсов. В комплекте есть всё для этого, в том числе и клей, на который жалуются зумеры, потому что он не держит железки. Поэтому в ход идут убийственные для эмали суперклей и гель-лак.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sruilk

Александра Мышляева
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