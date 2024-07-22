Зумеры массово сметают опасные брекеты-конструкторы с маркетплейсов и клеят на зубы суперклеем

Конструктор брекетов за 900 рублей обнаружили на маркетплейсе. Толпы школьников предпочитают их носить в качестве аксессуара, однако клеят их они на суперклей или гель-лак. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Комментарии под карточкой товара с самодельными брекетами. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Чтобы надеть брекеты, сначала нужно их собрать. В комплекте есть всё для этого, в том числе и клей, на который жалуются зумеры, потому что он не держит железки. Поэтому в ход идут убийственные для эмали суперклей и гель-лак.

Комментарии под карточкой товара с самодельными брекетами. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Комментарии под карточкой товара с самодельными брекетами. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Некоторые пострадавшие сейчас лечат раны на щеках и дёснах. А кто-то из школьников столкнулся с другой проблемой: суперклей сильно схватился на зубах, так что теперь брекеты, вероятно, сможет снять только стоматолог.