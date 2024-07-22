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22 июля, 17:37

Зумеры массово сметают опасные брекеты-конструкторы с маркетплейсов и клеят на зубы суперклеем

SHOT ПРОВЕРКА: Среди зумеров стали популярны брекеты с маркетплейсов

Среди зумеров стали популярны брекеты с маркетплейсов. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Среди зумеров стали популярны брекеты с маркетплейсов. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Конструктор брекетов за 900 рублей обнаружили на маркетплейсе. Толпы школьников предпочитают их носить в качестве аксессуара, однако клеят их они на суперклей или гель-лак. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Комментарии под карточкой товара с самодельными брекетами. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Комментарии под карточкой товара с самодельными брекетами. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Чтобы надеть брекеты, сначала нужно их собрать. В комплекте есть всё для этого, в том числе и клей, на который жалуются зумеры, потому что он не держит железки. Поэтому в ход идут убийственные для эмали суперклей и гель-лак.

Комментарии под карточкой товара с самодельными брекетами. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Комментарии под карточкой товара с самодельными брекетами. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Комментарии под карточкой товара с самодельными брекетами. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Комментарии под карточкой товара с самодельными брекетами. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Некоторые пострадавшие сейчас лечат раны на щеках и дёснах. А кто-то из школьников столкнулся с другой проблемой: суперклей сильно схватился на зубах, так что теперь брекеты, вероятно, сможет снять только стоматолог.

"Как телефон последней модели": Молодые россияне массово устанавливают брекеты, чтобы выглядеть успешными
"Как телефон последней модели": Молодые россияне массово устанавливают брекеты, чтобы выглядеть успешными

Ранее Life.ru сообщал, что десятки россиянок пострадали от липолитиков, которые сами же вкололи себе в домашних условиях. Девушки заказывали препараты на маркетплейсе Wildberries, однако вместо "улучшайзинга" получили синяки и уплотнения под кожей.

Александра Мышляева
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