Зумеры массово сметают опасные брекеты-конструкторы с маркетплейсов и клеят на зубы суперклеем
SHOT ПРОВЕРКА: Среди зумеров стали популярны брекеты с маркетплейсов
Среди зумеров стали популярны брекеты с маркетплейсов. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА
Конструктор брекетов за 900 рублей обнаружили на маркетплейсе. Толпы школьников предпочитают их носить в качестве аксессуара, однако клеят их они на суперклей или гель-лак. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Чтобы надеть брекеты, сначала нужно их собрать. В комплекте есть всё для этого, в том числе и клей, на который жалуются зумеры, потому что он не держит железки. Поэтому в ход идут убийственные для эмали суперклей и гель-лак.
Некоторые пострадавшие сейчас лечат раны на щеках и дёснах. А кто-то из школьников столкнулся с другой проблемой: суперклей сильно схватился на зубах, так что теперь брекеты, вероятно, сможет снять только стоматолог.
Ранее Life.ru сообщал, что десятки россиянок пострадали от липолитиков, которые сами же вкололи себе в домашних условиях. Девушки заказывали препараты на маркетплейсе Wildberries, однако вместо "улучшайзинга" получили синяки и уплотнения под кожей.