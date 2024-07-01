"Как телефон последней модели": Молодые россияне массово устанавливают брекеты, чтобы выглядеть успешными

Сегодня установка брекет-систем для исправления кривизны зубов и корректировки прикуса стала намного доступнее. Однако в ряде случаев данная процедура может обернуться усугублением проблем со здоровьем. Почему не стоит устанавливать брекеты без назначения врача, в разговоре с радио Sputnik рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

"Брекет-системы иной раз не столько даже необходимы для пациента как лечебное средство. Это странно сказать, но они ставятся в большей степени как украшение. Многие молодые пациенты приходят и просят поставить им брекеты, потому что их наличие — это как телефон последней модели. Это в какой-то степени говорит об успешности и состоятельности", — рассказал эксперт.

Главная проблема, по мнению стоматолога, заключается в беспечном отношении пациентов и халатности врачей. Нередко специалисты ставят брекет-системы, не обращая внимания на возраст, противопоказания и плохое состояние зубов. Сюда же относятся ненадлежащая гигиена и множественные реставрации (пломбирование и протезирование).

Установка ортодонтических конструкций грозит пациенту серьёзной механической травмой из-за сильного стягивания зубов специальными тягами. Как следствие, зубной ряд смещается, "начинается растворение передней стенки костной лунки, в которой сидят фронтальные зубы, и оголяются корни", отметил специалист. Главная сложность заключается в том, что исправить ситуацию в перспективе практически невозможно.

Также эксперт уточнил, что зачастую осложнения на фоне носки брекет-систем связаны с плохой гигиеной ротовой полости. Остатки пищи со временем начинают разлагаться, создавая благоприятную среду для распространения микробов и развития кариеса.