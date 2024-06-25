Стоматолог раскрыла причины несвежего дыхания

Треть планеты страдает из-за неприятного запаха изо рта — галитоза. Вызывать его могут анаэробные бактерии, которые выделяют серу. У здорового человека их мало, и они малоактивны. Об этом рассказала стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук Елена Мартынова. По её словам, неприятный запах изо рта может привести к психологическим проблемам на фоне стресса и стеснения.

"Для многих это проблема, с которой самостоятельно разобраться не получается. Ополаскиватели, освежители для полости рта и жевательные конфеты в борьбе с галитозом бесполезны. Со временем бывает так, что человек начинает меньше общаться, реже улыбаться — и, как следствие, психологический стресс и усугубление ситуации", — отметила Мартынова в беседе с "Газетой.ru".

Причины неприятного запаха могут быть разными: болезни полости рта, лор-органов, ЖКТ и других частей организма. Помимо того, провоцировать несвежее дыхание могут некоторые лекарственные препараты, но, как правило, это проходит после окончания приёма лекарств. Чаще же всего дело в кариесе, разрушении зубов, налёте, воспалении и кровоточивости дёсен.

"Посещение стоматолога два раза в год, проведение осмотра и профессиональная гигиена предотвратят заболевания полости рта. Индивидуальный подбор средств и предметов гигиены также проводят на приёме", — заключила Мартынова.