Стоматолог объяснил, что лучше — имплантация или пересадка зубов
Стоматолог Нуждов: Имплантация зубов надёжнее, чем их пересадка
Пересадка собственных зубов является альтернативой традиционной имплантации. С какими рисками связан данный метод, рассказал стоматолог-ортопед Даниил Нуждов.
Специалист пояснил, что аутотрансплантацию (пересадку) чаще всего делают с зубами мудрости, но только если они соответствуют определённым критериям. В частности, зуб и его корни должны быть полностью здоровы. Однако у данного метода есть серьёзные риски: зуб может попросту не прижиться или же воспалиться. При этом если он не приживётся, то начнёт разрушаться, из-за чего его потом будет сложно удалить. В связи с этим Нуждов подчеркнул, что имплантация зубов всё же является более предпочтительной процедурой, нежели их пересадка.
"Большинство хирургов на данный момент больше доверяют имплантации, это более предсказуемо и надёжно", — сказал медик в беседе с РИА "ФедералПресс".
А ранее Life.ru писал, что для ухода за ротовой полостью необходимо выбирать верный инструментарий. Некоторые стоматологи по этому поводу сообщили, что, например, зубы нельзя чистить слишком жёсткими или мягкими щётками.