Стоматолог объяснил, что лучше — имплантация или пересадка зубов

Специалист пояснил, что аутотрансплантацию (пересадку) чаще всего делают с зубами мудрости, но только если они соответствуют определённым критериям. В частности, зуб и его корни должны быть полностью здоровы. Однако у данного метода есть серьёзные риски: зуб может попросту не прижиться или же воспалиться. При этом если он не приживётся, то начнёт разрушаться, из-за чего его потом будет сложно удалить. В связи с этим Нуждов подчеркнул, что имплантация зубов всё же является более предпочтительной процедурой, нежели их пересадка.