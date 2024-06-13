Стоматолог развеяла популярный миф о кокосовом масле

Считается, что кокосовое масло является отличным отбеливателем для зубов, однако на самом деле это не так. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-стоматолог Эрика Сотникова.

Предполагается, что благотворное влияние на зубы создаёт содержащаяся в масле лауриновая кислота, которая обволакивает их и обладает выраженным бактерицидным действием. По словам врача группы компаний BestDoctor, в действительности это не так.

"Бактериальные колонии имеют ферменты, которые быстро расщепляют "кокосовую плёнку". Поверхностное загрязнение зубов можно убрать только абразивными средствами (щётка, air-flow) при проведении профессиональной гигиены полости рта", — заявила Сотникова.

Специалист подчеркнула, что для отбеливания используется перекись водорода, кислород из которой глубоко проникает в структуру зуба, растворяя и вымывая из него весь пигмент. Она также отметила, что кокосовое масло в самом деле даёт небольшое снижение интенсивности окрашивания, но не имеет настоящего отбеливающего эффекта.