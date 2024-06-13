Стоматолог развеяла популярный миф о кокосовом масле
Стоматолог Сотникова заявила, что кокосовое масло не отбеливает зубы
Считается, что кокосовое масло является отличным отбеливателем для зубов, однако на самом деле это не так. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-стоматолог Эрика Сотникова.
Предполагается, что благотворное влияние на зубы создаёт содержащаяся в масле лауриновая кислота, которая обволакивает их и обладает выраженным бактерицидным действием. По словам врача группы компаний BestDoctor, в действительности это не так.
"Бактериальные колонии имеют ферменты, которые быстро расщепляют "кокосовую плёнку". Поверхностное загрязнение зубов можно убрать только абразивными средствами (щётка, air-flow) при проведении профессиональной гигиены полости рта", — заявила Сотникова.
Специалист подчеркнула, что для отбеливания используется перекись водорода, кислород из которой глубоко проникает в структуру зуба, растворяя и вымывая из него весь пигмент. Она также отметила, что кокосовое масло в самом деле даёт небольшое снижение интенсивности окрашивания, но не имеет настоящего отбеливающего эффекта.
Ранее Life.ru писал, что для ухода за ротовой полостью необходимо выбирать верный инструментарий. Некоторые стоматологи по этому поводу сообщили, что, например, зубы нельзя чистить слишком жёсткими или мягкими щётками.
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