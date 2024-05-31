Смертельно опасно: Стоматолог назвала тревожным знаком, когда зуб перестаёт болеть сам по себе

Многие считают, что если зубная боль прошла, то всё в порядке и врача можно не посещать. Однако это не так: исчезновение зубной боли может быть очень тревожным признаком, вплоть до летального исхода. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, стоматолог Лилия Кузьменкова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

"Первое, что следует понимать, — боль в зубе не исчезает бесследно. Она сигнализирует о проблеме, требующей внимания. Исчезновение боли может свидетельствовать о том, что из-за сильного воспаления погибает нерв в зубе. Тогда пациент перестаёт чувствовать боль, но проблема никуда не уходит. Наоборот, она переходит в более опасную стадию — развитие периодонтита", — рассказала врач.

Она добавила, что, если воспаляется ткань вокруг корня зуба, может возникнуть абсцесс и гранулёма. В худших случаях болезнь переходит на костную ткань, а также вызывает острые боли и повышение температуры. Помимо того, инфекция может распространиться на другие органы и системы организма.

"Бактерии из очага воспаления в зубе могут проникнуть в кровоток и спровоцировать развитие эндокардита — воспаления внутренней оболочки сердца. Это заболевание крайне опасно и может привести к летальному исходу, особенно у людей с ослабленным иммунитетом или уже имеющимися сердечными заболеваниями", — подытожила она.