"Разъедает даже керамику": Россиянам объяснили, от каких паст лучше отказаться

Для ухода за ротовой полостью необходимо выбирать верный инструментарий. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-стоматолог общей практики, медицинский эксперт Алексей Антипенко. Например, зубы нельзя чистить слишком жёсткими или мягкими щётками.

"Я рекомендую щётки средней жёсткости, потому что жёсткие будут истончать десну, вызывать стирание эмали. А мягкие практически не производят чистящего действия. Пациентам, у которых есть пломбы, коронки или виниры, категорически не рекомендую звуковые и ультразвуковые щётки. Они будут разрушать цемент, способствовать появлению периферических разрушений каких-то фиксирующих компонентов", — сообщил Антипенко.

Он также посоветовал не доверять зубным пастам, если не до конца ясно, какие компоненты в неё входят. Эксперт посоветовал детям старше шести лет и взрослым любые пасты с фтором. А вот азиатские пасты лучше не брать. Ведь в некоторые включают новую разработку — подкисленный фторид, а он способен растворять "даже керамику".

После чистки зубов фторосодержащей пастой излишне полоскать рот. Нужно позволить сформироваться защитной оболочке на поверхности зубов. Также нужно дать возможность минералам впитаться в эмаль, для этого нужно 30–60 минут. Эксперт предостерёг и от использования зубочисток, особенно при наличии имплантов, коронок, виниров. В этих случаях уместнее ирригаторы и межзубные щёточки. Также полезно использовать вощёные нити с фтором.