Ветеринар объяснила, зачем собаке нужны брекеты и можно ли без них обойтись

Среди владельцев собак набирает популярность новый тренд — они устанавливают своим питомцам брекет-системы. Для чего это делается и не вредит ли здоровью четвероногого, объяснила ветеринарный врач-терапевт, стоматолог, рентгенолог Анастасия Затушевская в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, это нужно для того, чтобы исправить собаке прикус. И если для питомца, который является просто домашним любимцем, брекеты ставят в редких случаях, то для особей, участвующих в выставках и готовящихся к разведению, они необходимы.

«Владельцы, которые не планируют пускать питомцев в разведение, ставят брекеты либо потому, что им советует врач, либо когда прикус уже настолько неправильный, что это мешает жизни собаки. Ещё одной причиной может служить патологическое состояние животного, например, зуб впивается в челюсть, не закрывается рот», — объяснила ветеринар.

Она добавила, что даже такие серьёзные патологии можно устранить другим, более щадящим способом. Например, можно удалить зуб, который причиняет дискомфорт животному. Это быстрее и проще, нежели, чем ставить брекеты.

«Поскольку зубы собаки не участвуют в процессе пищеварения, то для качества жизни собаки – это будет гораздо лучше», — отметила Затушевская.

Эксперт предупредила, что противопоказанием к установке брекетов являются любые анестезиологические риски. Кроме того, врач напомнила, что за брекетами надо ухаживать: использовать ирригатор, периодически посещать ортодонта и постоянно подкручивать. Каждый раз это анестезия, которая может сказаться на самочувствии питомца.