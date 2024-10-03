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3 октября, 10:31

Спасённый от похитителя-карлика кенгурёнок отошёл от шока и уже уминает сено

Спасённый от похитителя кенгурёнок из калужского зоопарка чувствует себя хорошо

Спасённый кенгурёнок из калужского парка птиц «Воробьи» в полном порядке, с аппетитом жуёт сено. В скором времени его отправят домой в Калугу, а пока ему предстоит расправиться с целым ведром угощения. Об этом пишет SHOT.

Спасённый детёныш кенгуру. Видео © SHOT

Сейчас мелкий сумчатый находится в ветеринарной клинике Ярославского зоопарка, за ним наблюдают специалисты. Кенгурёнок породы рыже-серый валлаби, ему около шести месяцев, пол пока не известен.

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Напомним, что за неделю из двух зоопарков были похищены три детёныша кенгуру: один в Ярославле, ещё двое — под Калугой. Позже похитителя задержали. Оказалось, что одно животное он уже продал в Москве, а второе хотел обменять на обезьяну. К сожалению, третий малыш скончался. МВД также опубликовало видео задержания негодяя.

Обложка ©

SHOT

Владимир Озеров
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