Спасённый от похитителя-карлика кенгурёнок отошёл от шока и уже уминает сено
Спасённый от похитителя кенгурёнок из калужского зоопарка чувствует себя хорошо
Спасённый кенгурёнок из калужского парка птиц «Воробьи» в полном порядке, с аппетитом жуёт сено. В скором времени его отправят домой в Калугу, а пока ему предстоит расправиться с целым ведром угощения. Об этом пишет SHOT.
Спасённый детёныш кенгуру. Видео © SHOT
Сейчас мелкий сумчатый находится в ветеринарной клинике Ярославского зоопарка, за ним наблюдают специалисты. Кенгурёнок породы рыже-серый валлаби, ему около шести месяцев, пол пока не известен.
Напомним, что за неделю из двух зоопарков были похищены три детёныша кенгуру: один в Ярославле, ещё двое — под Калугой. Позже похитителя задержали. Оказалось, что одно животное он уже продал в Москве, а второе хотел обменять на обезьяну. К сожалению, третий малыш скончался. МВД также опубликовало видео задержания негодяя.