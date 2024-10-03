Опубликовано видео задержания и допроса серийного похитителя кенгуру
МВД: Похититель кенгуру сознался в краже животных
Кенгурята из парка птиц «Воробьи» в Калуге. Обложка © VK / Парк птиц «Воробьи»
МВД показало видео допроса похитителя кенгуру из российских зоопарков. При себе у него обнаружили сумку с двумя животными, одно из них уже было мертво. Второе злоумышленник, по его словам, хотел обменять на редкую обезьяну, но в итоге животное отправят назад в зоопарк.
«Полицейские установили личность и задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. В его сумке обнаружено одно из животных, похищенных в калужском зоопарке, второй детёныш погиб. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле», — говорится в сообщении в телеграм-канале официального представителя МВД Ирины Волк.
Видео задержания похитителя кенгуру. Видео © Telegram/Ирина Волк
Задержанный доставлен в отдел полиции, с ним проводятся следственные действия. Возбуждены уголовные дела. Кенгурёнок находится на передержке в Ярославском зоопарке, где с ним работают ветеринары.
Напомним, что всего за одну неделю из двух зоопарков похитили трёх кенгурят: одного в Ярославле, и двух под Калугой. Позже злодей был задержан. Оказалось, что он уже успел продать одно животное в Москве, второе хотел обменять на макаку, а ещё один кенгурëнок скончался.