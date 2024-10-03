Опубликовано видео задержания и допроса серийного похитителя кенгуру

МВД показало видео допроса похитителя кенгуру из российских зоопарков. При себе у него обнаружили сумку с двумя животными, одно из них уже было мертво. Второе злоумышленник, по его словам, хотел обменять на редкую обезьяну, но в итоге животное отправят назад в зоопарк.