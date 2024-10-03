Карлик-похититель кенгурят попал в преступный мир ещё подростком

Карлик-похититель кенгуру оказался вором-рецидивистом. Он пользовался своим маленьким ростом, чтобы проникать в помещения. На кенгурятах мини-преступник собирался сделать малый бизнес.

По данным SHOT, задержанный карлик — 31-летний Ваня Некрасов. Он родился он в Вологодской области, а его рост меньше 150 сантиметров. Свои грязные делишки он начал проворачивать, ещё когда был подростком. Ваня пробирался в квартиры через щели в двери, а в дома — через окна на чердаке. Улов у него, правда, всегда был тоже маленький — недорогой телефон и меньше тысячи рублей.

Злобного карлика задерживали в 2017 году, но он смог сбежать от конвоиров, те даже не сразу заметили его отсутствие. В 2019 году его приговорили к условному сроку и объявили в федеральный розыск по статье «Кража с проникновением в жилище».

Недавно карлик решил построить свой малый бизнес на кенгурятах. Он увлекался разными животными и мечтал заполучить редкую эксклюзивную макаку. В интернете Ваня нашёл людей, которые хотели купить кенгуру. Он сначала пробрался в ярославский зоопарк, а потом в калужский.

Карлика-натуралиста задержали во Владимирской области. В его сумке нашли двух кенгурят. Один малыш был мёртв. Ещё одного кенгурёнка Ваня успел продать в Москве. Последнего выжившего зверька вор-кенгурятник как раз и собирался обменять на макаку.