На Камчатке самокатчик напугал медведя, гуляющего по набережной
На Камчатке парень на электросамокате напугал медведя, неспешно прогуливающегося по аллее. Завидев человека на двухколёсном сооружении, косолапый дал дёру, чем рассмешил автора видео. Кадры публикует Amur Mash.
Камчатский медведь испугался самокатчика. Видео © Telegram / Amur Mash
Дело было вечером. Мишка устроил променад по столице полуострова. Пушистый спокойно гулял по набережной и наслаждался видами озера Култушное, пока не услышал сигнал самоката. От неизвестного звука хищник испугался и помчался по алее.
Дамы, снявшие этот момент из своего авто, посмеялись над косолапым и самокатчиком. Они даже смогли догнать медведя, правда, пришлось поддать газу.
Ранее Life.ru рассказывал о трагедии, которая произошла в Лучегорске Приморского края. Там дикий медведь пробрался на дачный участок и до смерти загрыз отца, сына и собаку. После этого косолапый напал на приют, где растерзал более 30 собак. Животные не смогли убежать, поскольку были привязаны. Спались только те, кто сидел в клетках. Людоеда на данный момент ликвидировали охотники. Им оказался крупный самец бурого медведя.
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