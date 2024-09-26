На Камчатке самокатчик напугал медведя, гуляющего по набережной

На Камчатке парень на электросамокате напугал медведя, неспешно прогуливающегося по аллее. Завидев человека на двухколёсном сооружении, косолапый дал дёру, чем рассмешил автора видео. Кадры публикует Amur Mash.

Камчатский медведь испугался самокатчика. Видео © Telegram / Amur Mash

Дело было вечером. Мишка устроил променад по столице полуострова. Пушистый спокойно гулял по набережной и наслаждался видами озера Култушное, пока не услышал сигнал самоката. От неизвестного звука хищник испугался и помчался по алее.