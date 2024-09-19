Косолапый толстяк обрёл популярность в Сети после неуклюжего «паркура» на Камчатке

На видео попал кадр, как неуклюжий и толстый медведь пытается перелезть через забор в посёлке Раздольный на Камчатке. Бурового заприметил местный житель, который в этот момент ехал на своём автомобиле. Кадрами с хищником поделился Telegram «Новости Приморья 25 | Владивосток и Приморье».

Местный житель заснял момент, как медведь пытается перелезть через забор на Камчатке. Видео © Telegram / «Новости Приморья 25 | Владивосток и Приморье»

Косолапый пытался вернуться в лес, но ему перегородил дорогу высокий забор. Помочь мишке, конечно же, никто не решился, поэтому толстяк взял себя в лапы и перелез через ограждение. Автор ролика лишь посочувствовал хищнику из своего авто.

«Здоровый какой. Ух, он огромный! Перелезть не может. Упал бедный», — комментирует он за кадром «паркур» от косолапого.

Аудитория больше всего оценила габариты медведя. Хищник оказался толстым и высоким. Люди заметили, что он по полной готов к спячке.