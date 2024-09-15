Сербский блогер Янкович залез в берлогу к медведю, сделал селфи и выжил
Сербский блогер Стефан Янкович залез в медвежью берлогу, сделал селфи с хищником, а затем забрался на дерево, спасаясь от его сородичей. Видео безбашенных приключений он опубликовал на своей странице в соцсетях.
Блогер залез в медвежью берлогу. Видео ©Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stefan_jankovich
Инфлюенсер решил осмотреть яму в лесу, однако вскоре туда вернулся бурый медведь. Обнаруживший у себя дома незваного гостя косолапый не стал нападать на юношу и даже позволил ему спокойно уйти. В итоге Янкович всё же решил переждать на дереве, пока зверь уляжется поудобнее и оказался в западне. Внизу его ждали уже два медведя, один из которых попытался залезть к нему наверх. Сейчас о состоянии блогера ничего неизвестно, но судя по тому, что видео попало в Сеть, он выжил.
Ранее Life.ru рассказывал, что женщина в Вашингтоне спаслась от медведя благодаря своим собакам. Оказавшись лицом к лицу со зверем, женщина, вспомнив недавние новости о том, как кто-то выжил после драки со зверем, решила действовать по тому же принципу, но это не помогло. В итоге прогнать зверя смогли только псы. В результате нападения американка получила несколько травм.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stefan_jankovich