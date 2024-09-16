Медведь сбежал из вольера в Ленобласти

Побег гималайского медведя из вольера в Ленинградской области стал предметом проверки со стороны Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. По имеющейся информации, инцидент произошёл в Гатчинском районе.

О том, что медведь сбежал из клетки, впервые сообщили спасатели в социальных сетях. Для поимки хищника были задействованы волонтёры. В данный момент ведомство проводит проверку, выясняя детали случившегося и пытаясь установить, кто является владельцем животного.

Как рассказали спасатели, косолапый накануне решил погулять, вышел из вольера и неспеша начал осматривать территорию. Домой медведь не хотел идти, поэтому пришлось вызвать специалистов.

«Было страшно, ноги тряслись. Но через 15 минут и шесть дротиков мишка заснул и начал храпеть <...> Всё с ним хорошо, а мы с трясущимися ногами и полными штанами поехали домой. Впечатлений за этот вечер было много», — рассказали в группе «СК-«Легион» — спасение животных от жестокости».