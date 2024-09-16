Медведь сбежал из вольера в Ленобласти
Росприроднадзор проводит проверку после побега медведя из вольера в Ленобласти
Побег гималайского медведя из вольера в Ленинградской области стал предметом проверки со стороны Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. По имеющейся информации, инцидент произошёл в Гатчинском районе.
Видео © VK / «СК-«Легион» — спасение животных от жестокости»
О том, что медведь сбежал из клетки, впервые сообщили спасатели в социальных сетях. Для поимки хищника были задействованы волонтёры. В данный момент ведомство проводит проверку, выясняя детали случившегося и пытаясь установить, кто является владельцем животного.
Как рассказали спасатели, косолапый накануне решил погулять, вышел из вольера и неспеша начал осматривать территорию. Домой медведь не хотел идти, поэтому пришлось вызвать специалистов.
«Было страшно, ноги тряслись. Но через 15 минут и шесть дротиков мишка заснул и начал храпеть <...> Всё с ним хорошо, а мы с трясущимися ногами и полными штанами поехали домой. Впечатлений за этот вечер было много», — рассказали в группе «СК-«Легион» — спасение животных от жестокости».
Ранее Life.ru рассказывал, как американка столкнулась с медведем-барибалом, когда гуляла с двумя собаками в окрестностях водопада. Попытавшись отогнать хищника кулаками, она не добилась успеха и в итоге была вынуждена лечь на землю, спасаясь от нападения зверя. Собаки помогли прогнать медведя, но женщина получила серьёзные травмы.
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