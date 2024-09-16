Трофеи от НАТО: Военный эксперт раскрыл цель изучения ракет Storm Shadow в России

В России создан специальный полигон МЧС, на котором сапёры разбирают уцелевшие останки ракет НАТО, сбитых в ходе СВО или захваченных в качестве трофеев. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, с какой целью в нашей стране начали изучать детали западного оружия.

В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что, например, в английских ракетах Storm Shadow применяются наработки для преодоления российских систем РЭБ, а также для автономности наведения. И конструкторам очень важно разобраться с особенностями полученных образов.

«Сейчас наши конструкторы всё это вскроют, посмотрят, и мы найдем «противоядие», чтобы обезвреживать эту ракету на любом этапе», — раскрыл цель эксперт.