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16 сентября, 13:50

МЧС показало свалку сбитых ракет НАТО Storm Shadow и ATACMS

Запущенные ВСУ ракеты НАТО, которые российские войска сбивают в ходе СВО, попадают на импровизированную свалку МЧС, где пиротехники разбирают останки западного оружия и исследуют их. Уникальные кадры с полигона, где хранятся части Storm Shadow и ATACMS, показали в эфире телеканала «Звезда».

Свалка сбитых ракет НАТО Storm Shadow и ATACMS. Видео © Телеканал «Звезда»

Начальник отделения пиротехнических работ специализированного отряда МЧС России с позывным Блондин рассказал, что на его счету — восемь Storm Shadow и две фугасных ATACMS. Обезвреженные останки ракет сапёры отдают не только на изучение, но и в музеи в качестве трофеев.

«Последнее время противник активно применяет переданные американские ракеты по нашей территории. Но благодаря работе ПВО большая их часть сбивается и попадает к нам в руки. Основная наша задача — обезвреживание сбитых и упавших ракет», — подчеркнул Блондин.

На свалке ракет можно встретить и французские SCALP-EG, которые лишь слега отличаются от британских Storm Shadow. Начальник отделения отметил, что им приходится выполнять довольно сложную работу по деактивации оружия, ведь сапёры имеют дело с ранее неизученными ракетами, в некоторых из которых оборудованы ловушки и элементы неизвлекаемости.

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К слову, США недовольны тем, как ВСУ используют ракеты ATACMS. По данным CNN, в Вашингтоне хотят, чтобы Киев применял переданные оружие эффективнее. До этого американские СМИ сообщили, что у Украины почти не осталось ракет ATACMS.

Обложка ©

Телеканал «Звезда»

Борис Эльфанд
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