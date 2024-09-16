МЧС показало свалку сбитых ракет НАТО Storm Shadow и ATACMS

Запущенные ВСУ ракеты НАТО, которые российские войска сбивают в ходе СВО, попадают на импровизированную свалку МЧС, где пиротехники разбирают останки западного оружия и исследуют их. Уникальные кадры с полигона, где хранятся части Storm Shadow и ATACMS, показали в эфире телеканала «Звезда».

Свалка сбитых ракет НАТО Storm Shadow и ATACMS. Видео © Телеканал «Звезда»

Начальник отделения пиротехнических работ специализированного отряда МЧС России с позывным Блондин рассказал, что на его счету — восемь Storm Shadow и две фугасных ATACMS. Обезвреженные останки ракет сапёры отдают не только на изучение, но и в музеи в качестве трофеев.

«Последнее время противник активно применяет переданные американские ракеты по нашей территории. Но благодаря работе ПВО большая их часть сбивается и попадает к нам в руки. Основная наша задача — обезвреживание сбитых и упавших ракет», — подчеркнул Блондин.