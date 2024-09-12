Эксперт по НАТО назвал западные ракеты, которыми Украина может атаковать Россию

Запад повысил градус эскалации, разрешив Украине атаковать Россию с помощью поставляемого оружия. Военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов полагает, что против нашей страны могут быть применены «трудноперехватываемые» американские мобильные ракеты JASSM и 158 JASSM, существующие в двух модификациях.

В беседе с «Царьградом» эксперт подчеркнул, что с помощью этого оружия можно наносить удары на расстоянии до 980 км. Более того, данные ракеты представляют особую опасность, потому что запускаются вместе с другими ракетами, которые берут на себя основную нагрузку.

Также специалист напомнил, что Украина якобы разработала свою твердотельную ракету «Паляница», соответствующую по характеристикам JASSM. Владимир Зеленский обещал доработать её для боевого применения к середине октября. Однако Артамонов сомневается в этих планах.

«При том условии, что, конечно, никакой ракеты за такой срок доработать невозможно. И, по косвенным данным, она обладает начинкой, бортовым радиоэлектронным оборудованием, поставленным французской компанией», — подчеркнул эксперт по НАТО.