«Худющий»: В Приморье ликвидировали медведя-людоеда, убившего двух мужчин и более 35 собак
В Приморье застрелили медведя, убившего двух мужчин и более 35 собак
Лапа медведя-людоеда, которого застрелили в Приморье. Обложка © Telegram / МинПрироды25
В Пожарском округе Приморского края застрелили медведя, который до смерти загрыз двух мужчин и более 30 собак. Об этом сообщает Минприроды региона.
В Приморье застрелили медведя, убившего двух мужчин и более 35 собак. Видео © Telegram / svodka25
«Конфликтный медведь в Лучегорске ликвидирован. Группе специалистов охотнадзора удалось выследить и отстрелить опасного хищника», — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.
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