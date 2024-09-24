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24 сентября, 11:08

«Худющий»: В Приморье ликвидировали медведя-людоеда, убившего двух мужчин и более 35 собак

В Приморье застрелили медведя, убившего двух мужчин и более 35 собак

Лапа медведя-людоеда, которого застрелили в Приморье. Обложка © Telegram / МинПрироды25

Лапа медведя-людоеда, которого застрелили в Приморье. Обложка © Telegram / МинПрироды25

В Пожарском округе Приморского края застрелили медведя, который до смерти загрыз двух мужчин и более 30 собак. Об этом сообщает Минприроды региона.

В Приморье застрелили медведя, убившего двух мужчин и более 35 собак. Видео © Telegram / svodka25

«Конфликтный медведь в Лучегорске ликвидирован. Группе специалистов охотнадзора удалось выследить и отстрелить опасного хищника», — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Медведем-людоедом оказался крупный самец бурого медведя. Причины агрессивного поведения косолапого установят.

Оцепенение и шок: Жители Приморья спасают щенков, которые видели, как медведь растерзал 36 собак
Оцепенение и шок: Жители Приморья спасают щенков, которые видели, как медведь растерзал 36 собак

Ранее Life.ru писал, что медведь пробрался на дачный участок в Приморском крае и до смерти загрыз отца, сына и собаку. После этого хищник напал на приют, где растерзал ещё более 30 собак. Местные жители пребывали в шоке и панике

Никита Никонов
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