Оцепенение и шок: Жители Приморья спасают щенков, которые видели, как медведь растерзал 36 собак

Щенки, которые выжили после нападения медведя в Приморском крае, находятся в глубоком шоке. Жители Лучегорска возьмут опеку над пострадавшими собаками, пишет Amur Mash.

Щенки из приюта в Приморском крае. Фото © Telegram / Amur Mash

По информации телеграм-канала, хищник убил 36 собак, они были привязаны, поэтому не смогли убежать от медведя. Ещё пять собак ранены, сейчас их лечением занимаются ветеринары. Спались только те животные, которые в момент жестокой бойни сидели в клетках.