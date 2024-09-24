Оцепенение и шок: Жители Приморья спасают щенков, которые видели, как медведь растерзал 36 собак
В Приморье выжившие после нападения медведя щенки находятся в состоянии шока
Щенки, которые выжили после нападения медведя в Приморском крае, находятся в глубоком шоке. Жители Лучегорска возьмут опеку над пострадавшими собаками, пишет Amur Mash.
Щенки из приюта в Приморском крае. Фото © Telegram / Amur Mash
По информации телеграм-канала, хищник убил 36 собак, они были привязаны, поэтому не смогли убежать от медведя. Ещё пять собак ранены, сейчас их лечением занимаются ветеринары. Спались только те животные, которые в момент жестокой бойни сидели в клетках.
Волонтёры ищут неравнодушных людей, чтобы те взяли собак хотя бы на передержку. Девушка, которая забрала одного из пострадавших щенков, рассказала, что впервые видит животное в таком состоянии — малыш пребывает в полном оцепенении и ни на что не реагирует. Охотники продолжают искать медведя, ночью они задействуют специальные очки и дроны.
Ранее Life.ru писал, что медведь пробрался на дачный участок в Приморском крае и до смерти загрыз отца, сына и собаку. После этого хищник напал на приют, где растерзал 30 собак. Охотники ведут поиск и активно готовятся к ликвидации косолапого.
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