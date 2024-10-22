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22 октября, 11:05

Зарайские хирурги удалили с плеча пациентки опухоль размером с мяч для пилатеса

Опухоль на плече 56-летней женщины. Обложка © Минздрав Московской области

Опухоль на плече 56-летней женщины. Обложка © Минздрав Московской области

В Зарайске медики провели операцию по удалению опухоли размером с мяч у 56-летней пациентки. Женщина носила образование на плече в течение двух лет и не испытывала никаких неудобств. Обследования показали доброкачественный характер «незваного гостя», рассказали Life.ru в пресс-службе ГБУЗ МО «Зарайская больница».

«Было принято решение о хирургическом удалении новообразования. В ходе операции в течение часа хирурги удалили опухоль и восстановили нормальное состояние плеча пациентки. Операционный процесс прошёл без осложнений», — объяснил заведующий хирургическим отделением Павел Комаров.

Сейчас женщина уже выписана из медучреждения под амбулаторное наблюдение врача. Она смогла вернуться к привычной жизни.

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Недавно врачи Московского областного онкологического диспансера спасли пациента с редкой опухолью — фибромиксомой ребра. Данный подвид заболевания состоит из разросшегося хряща и может переродиться в рак.

Николай Рюмин
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