Лучшей теннисистке века удалили опухоль размером с грейпфрут

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс перенесла операцию по удалению кисты размером с грейпфрут. Об этом американка рассказала в своих соцсетях. Опухоль оказалась безопасной, поэтому решение удалять её или нет теннисистка могла самостоятельно.

«Я решила пройти еще тесты, после чего врачи посоветовали мне удалить ее, потому что киста была размером с небольшой грейпфрут. Я удалила ее и чувствую себя очень счастливой, что все обошлось», — рассказала Уильямс в соцсетях.

Теннисистка закончила спортивную карьеру в 2022 году. Она единственная как среди женщин, так и среди мужчин обладательница карьерного «Золотого шлема» (включающего победы во всех четырёх турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах.