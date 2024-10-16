Лучшей теннисистке века удалили опухоль размером с грейпфрут
Серена Уильямс перенесла операцию по удалению кисты
Теннисистка Серена Уильямс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ serenswilliams
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс перенесла операцию по удалению кисты размером с грейпфрут. Об этом американка рассказала в своих соцсетях. Опухоль оказалась безопасной, поэтому решение удалять её или нет теннисистка могла самостоятельно.
«Я решила пройти еще тесты, после чего врачи посоветовали мне удалить ее, потому что киста была размером с небольшой грейпфрут. Я удалила ее и чувствую себя очень счастливой, что все обошлось», — рассказала Уильямс в соцсетях.
Теннисистка закончила спортивную карьеру в 2022 году. Она единственная как среди женщин, так и среди мужчин обладательница карьерного «Золотого шлема» (включающего победы во всех четырёх турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах.
Ранее Уильямс признали лучшей теннисисткой века, второе место рейтинга заняла её сестра Винус. В тройку лучших вошла и российская спортсменка Мария Шарапова. Она стала одной из самых востребованных спортсменок мира ещё в подростковом возрасте.