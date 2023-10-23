"Низкий поступок": Серена Уильямс обрезала белорусскую теннисистку на совместном фото
Серена Уильямс обрезала белорусскую теннисистку Соболенко на совместном фото
Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс обрезала теннисистку из Белоруссии Арину Соболенко на совместном снимке, который был сделан в Майами. Об этом стало известно после того, как белоруска "запостила" эту же фотографию.
Обе спортсменки опубликовали одинаковые фотографии с вечеринки на своих страницах в Instagram*. Однако 42-летняя Уильямс зачем-то решила обрезать кадр, чтобы Соболенко на нём не присутствовала. Теперь фолловеры критикуют американку и требуют с неё объяснений. Однако сама Уильямс не спешит прояснять произошедшее.
"Какой глупый и низкий поступок, не ожидал", — высказался один из подписчиков Уильямс в комментариях под снимком.
Серена Уильямс (в жёлтом) обрезала Соболенко (в синем) на общей фотографии. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / serenawiliams / sabalenka_aryna
Ранее Лайф сообщал, что украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась играть с белоруской Соболенко из-за панической атаки. Это произошло в матче третьего круга турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.
ТАСС / AP / John Minchillo