"Низкий поступок": Серена Уильямс обрезала белорусскую теннисистку на совместном фото

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс обрезала теннисистку из Белоруссии Арину Соболенко на совместном снимке, который был сделан в Майами. Об этом стало известно после того, как белоруска "запостила" эту же фотографию.

Обе спортсменки опубликовали одинаковые фотографии с вечеринки на своих страницах в Instagram*. Однако 42-летняя Уильямс зачем-то решила обрезать кадр, чтобы Соболенко на нём не присутствовала. Теперь фолловеры критикуют американку и требуют с неё объяснений. Однако сама Уильямс не спешит прояснять произошедшее.

"Какой глупый и низкий поступок, не ожидал", — высказался один из подписчиков Уильямс в комментариях под снимком.

Серена Уильямс (в жёлтом) обрезала Соболенко (в синем) на общей фотографии. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / serenawiliams / sabalenka_aryna