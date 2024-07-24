Шарапова вошла в тройку лучших теннисисток XXI века

Российская спортсменка Мария Шарапова заняла третье место в рейтинге лучших теннисисток XXI века по версии американского издания ESPN. Наша соотечественница уступила лишь американским спортсменкам.

Лучшей теннисисткой века была признана Серена Уильямс, а второе место получила её сестра Винус. Действующая первая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек заняла в рейтинге ESPN только пятую строчку, пропустив вперёд бельгийку Жюстин Энен. На шестом месте расположилась Ким Клейстерс (Бельгия), на седьмом — Наоми Осака (Япония), на восьмом — Эшли Барти (Австралия), на девятом — Ангелика Кербер (Германия) и на десятом — Амели Моресмо из Франции.

Шарапова стала одной из самых востребованных спортсменок в мире, будучи подростком. Теннисистке удалось в 18 лет стать первой ракеткой мира, победить во всех турнирах "Большого шлема" и возглавить мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка завершила карьеру в 2020 году.

Кроме того, лучшим теннисистом нынешнего столетия, по данным ESPN, признан швейцарец Роджер Федерер, на втором месте оказался мировой рекордсмен по титулам Большого шлема (24) серб Новак Джокович. Третья позиция досталась спортсмену из Испании Рафаэлю Надалю, а двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей остановился на четвёртой строчке.