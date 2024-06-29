Российская теннисистка Касаткина триумфально выиграла турнир WTA в Британии

Первая ракетка России Дарья Касаткина одержала убедительную победу над спортсменкой из Канады Лейлой Фернандес в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истборне.

Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки, для которой этот финал является уже четвёртым в текущем году, в предыдущих (в Абу-Даби, Аделаиде и Чарльстоне) Касаткина уступила своим соперницам.