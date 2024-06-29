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Российская теннисистка Касаткина триумфально выиграла турнир WTA в Британии

29 июня, 14:00
Дарья Касаткина. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Дарья Касаткина. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Первая ракетка России Дарья Касаткина одержала убедительную победу над спортсменкой из Канады Лейлой Фернандес в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истборне.

Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки, для которой этот финал является уже четвёртым в текущем году, в предыдущих (в Абу-Даби, Аделаиде и Чарльстоне) Касаткина уступила своим соперницам.

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Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что российская теннисистка Анна Калинская не поедет на Олимпиаду в Париже, несмотря на допуск от Международного олимпийского комитета (МОК).

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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