Российская теннисистка Касаткина триумфально выиграла турнир WTA в Британии
Дарья Касаткина. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance
Первая ракетка России Дарья Касаткина одержала убедительную победу над спортсменкой из Канады Лейлой Фернандес в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истборне.
Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки, для которой этот финал является уже четвёртым в текущем году, в предыдущих (в Абу-Даби, Аделаиде и Чарльстоне) Касаткина уступила своим соперницам.
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что российская теннисистка Анна Калинская не поедет на Олимпиаду в Париже, несмотря на допуск от Международного олимпийского комитета (МОК).