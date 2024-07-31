Потеряла память и порой впадает в ярость: У Светланы Светличной нашли новую опухоль

Актриса Светлана Светличная могла попасть в психиатрическую лечебницу из-за опухоли в головном мозге. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, у 84-летней артистки обнаружили новообразование в лобной доле мозга. Также утверждается, что болезнь Альцгеймера привела к почти полной потере памяти у Светличной. Актриса испытывает проблемы с речью и мышлением. 75% времени звезда экрана проводит в кровати, а порой не может двигаться без посторонней помощи. При этом случаются вспышки ярости — бывало, что Светличная кусала медсестру.