Потеряла память и порой впадает в ярость: У Светланы Светличной нашли новую опухоль
Mash: У актрисы Светланы Светличной обнаружили новую опухоль в головном мозге
Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Виталий Невар
Актриса Светлана Светличная могла попасть в психиатрическую лечебницу из-за опухоли в головном мозге. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, у 84-летней артистки обнаружили новообразование в лобной доле мозга. Также утверждается, что болезнь Альцгеймера привела к почти полной потере памяти у Светличной. Актриса испытывает проблемы с речью и мышлением. 75% времени звезда экрана проводит в кровати, а порой не может двигаться без посторонней помощи. При этом случаются вспышки ярости — бывало, что Светличная кусала медсестру.
Врачи считают, что когнитивные расстройства знаменитости могут быть связаны с опухолью в голове. Однако операцию в её возрасте делать уже поздно. У артистки взяли материал на биопсию, в ближайшее время станет известно, доброкачественное ли это образование или злокачественное.
Ранее сообщалось, что у Светличной нашли небольшую опухоль в нижней части черепа. Актриса с 2017 года наблюдается в ПНД. Также Life.ru писал, что в конце марта звезда "Бриллиантовой руки" перенесла острый инфаркт миокарда. Приступ серьёзно пошатнул здоровье актрисы, которой даже пришлось привыкать к инвалидной коляске. Позднее её состояние настолько ухудшилось, что заслуженная артистка РСФСР перестала есть и пить.