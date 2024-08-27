Страшный диагноз звезды "Бриллиантовой руки" подкрепился паллиативным статусом
Mash: Светлану Светличную признали неизлечимо больной на фоне онкологии
Светлана Светличная. Фото © ТАСС / Щербак Александр
Советская и российская актриса Светлана Светличная была признана неизлечимо больной, ей присвоен паллиативный статус. Как сообщает Mash, артистка сама дала согласие на это.
Сейчас заслуженная артистка РСФСР пребывает в состоянии средней тяжести. Её мучают постоянные болезненные ощущения в голове, ушах и горле. Она уже не может самостоятельно передвигаться и большую часть времени проводит лёжа в кровати. Ей хватило сил лишь на то, чтобы присесть и подписать согласие на оформление паллиатива.
Теперь актрисе будут проводить только симптоматическую терапию, чтобы поддерживать её активность, а также облегчить болевые ощущения. Кроме того, она будет получать помощь психолога до конца жизни.
Напомним, что с 2017 года Светлана Светличная находится под наблюдением в психоневрологическом диспансере, а в марте 2024 года у неё случился острый инфаркт миокарда, из-за чего ей даже пришлось пересесть в инвалидное кресло. В июне у неё нашли опухоль в нижней части черепа. На фоне прогрессирующей болезни Альцгеймера актриса практически полностью потеряла память и имеет проблемы с речью. Диагностированную онкологию артистка лечить не собирается, поскольку боится, что ей может стать хуже.