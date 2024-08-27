Страшный диагноз звезды "Бриллиантовой руки" подкрепился паллиативным статусом

Советская и российская актриса Светлана Светличная была признана неизлечимо больной, ей присвоен паллиативный статус. Как сообщает Mash, артистка сама дала согласие на это.

Сейчас заслуженная артистка РСФСР пребывает в состоянии средней тяжести. Её мучают постоянные болезненные ощущения в голове, ушах и горле. Она уже не может самостоятельно передвигаться и большую часть времени проводит лёжа в кровати. Ей хватило сил лишь на то, чтобы присесть и подписать согласие на оформление паллиатива.