Боится, что станет хуже: Светлана Светличная не хочет лечить опухоль в черепе

Светлана Светличная отказывается лечить недавно диагностированную онкологию. По данным Mash , биопсия показала признаки растущего и поражающего ткани злокачественного течения болезни, однако заслуженная артистка РСФСР отказывается от предложений врачей, опасаясь ухудшения самочувствия.

В последнее время 84-летняя артистка страдает от сильных болей в голове, ушах и горле, слабости и сильного ухудшения зрения. Медики не будут проводить операцию, но назначат лекарственную терапию.