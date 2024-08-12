Боится, что станет хуже: Светлана Светличная не хочет лечить опухоль в черепе
Mash: Светлана Светличная отказывается лечить диагностированную онкологию
Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Светлана Светличная отказывается лечить недавно диагностированную онкологию. По данным Mash, биопсия показала признаки растущего и поражающего ткани злокачественного течения болезни, однако заслуженная артистка РСФСР отказывается от предложений врачей, опасаясь ухудшения самочувствия.
В последнее время 84-летняя артистка страдает от сильных болей в голове, ушах и горле, слабости и сильного ухудшения зрения. Медики не будут проводить операцию, но назначат лекарственную терапию.
Напомним, с 2017 года Светлана Светличная наблюдается в психоневрологическом диспансере, а в марте 2024 года перенесла острый инфаркт миокарда, из-за чего даже оказалась в инвалидной коляске. В июне у неё нашли небольшую опухоль в нижней части черепа. На фоне прогрессирующей болезни Альцгеймера актриса практически полностью потеряла память и имеет проблемы с речью.